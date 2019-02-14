“محرز” يصل نُقطة اللا رجوع مع “غوارديولا”!

إتفقت وسائل الإعلام البريطانية على أن الدولي الجزائري، “رياض محرز”، وصل لنُقطة “اللا رجوع”، مع “بيب غوارديولا”، مُدرب “مانشستر سيتي”.

وأشارت جريدة “مانشستر إيفنينغ نيوز”، بأن تطور الأمور، يوحي بأن اليساري فقد كل حظوظه، في إقناع “الفيلسوف” من هنا فصاعدا.

وأكدت بأن الجناح سيُشارك أساسيا في لقاء الكأس السبت القادم، ولكن ضُعف المُنافس لن يسمح له بالإستفادة من أي ناحية.

وشددت بنفس الوقت على أنه وإن تمكن من التسجيل أو تقديم كُرات حاسمة أمام “نيوبورت كاونتي”، فسيمُر ذلك مُرور الكرام.

وختمت بالإشارة للوضعية النفسية الصعبة التي يمر بها النجم السابق لـ”ليستر سيتي”، بعدما تحول لعنصر “مغضوب عليه” مع “السكاي بلوز”.