“محرز” يصنع الحدث بغيابه لأول مرة عن “مانشستر سيتي” !

لم يشارك النجم الجزائري “رياض محرز” في مباراة فريقه “مانشستر سيتي” ضد “ساوثامبتون” يوم أمس لحساب الجولة الـ 11 من الدوري الانجليزي.

ولأول مرة منذ انضمامه إلى “السيتي” قادما من “ليستر سيتي” غاب الجزائري عن مباراة فريقه ولم يشارك في أي دقيقة.

فرياض محرز شارك في 15 مباراة متتالية مع “بيب غوارديولا” سواء كأساسي أو كإحتياطي، وهو اللاعب الوحيد الذي شارك في كافة المباريات، إلى غاية مباراة أمس.

يذكر أن “مانشستر سيتي” قد فاز بسداسية كاملة في غياب “رياض”، ومن المحتمل أن يعود للتشكيلة من بوابة “شختار” في دوري الأبطال.