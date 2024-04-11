محرز يصنع الحدث بمدينة سارسيل ضواحي العاصمة باريس

صنع الجناح الدولي الجزائري ونادي الأهلي السعودي، رياض محرز، الحدث بمدينة “سارسيل” بضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وظهر محرز في فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي بكثرة، وهو يلتقي بطفلين من معجبيه طلبا منه آخذ صورة تذكارية.

وقام محرز بممازحة أحد الطفلين بتوجيه سؤال هل أنت جزائري، هل أنت متأكد أنك جزائري، واخذ بعد ذلك لاعب الأهلي صورة تذكارية مع الطفلين.

وللتذكير، يتواجد الدولي الجزائر بمسقط رأسه بمدينة “سارسيل” بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك.

كما من المنتظر، أن يعود محرز لأجواء المنافسة الأسبوع المقبل، بمواجهة نادي الهلال في إطار الجولة 28 من دوري روشن السعودي.