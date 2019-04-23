“محرز” يصنع الحدث في “إنجلترا” !

الرياضة
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“محرز” يصنع الحدث في “إنجلترا” !
بقلم أمير بهلول

تتسارع الأحداث في فريق “مانشستر سيتي”، فبعد أن كشفت المصادر الإسبانية أن “ساني وخيسوس” قررا الرحيل، محرز هو الآخر يبحث عن “مخرج”.

فلدى النجم الجزائري العديد من العروض سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري أوروبي آخر.

ففي انجلترا فلا يزال محل اهتمام “مانشستر يونايتد” و “توتنهام”، والدوريات الأخرى فإن “اليوفي” أبرز المهتمين بخدماته.

يذكر أن “محرز” يعاني من قلة المنافسة مع “مانشستر سيتي” ويهدد بالرحيل عن تشكيلة “غوارديولا” وهو الذي انضم لـ”السيتي” مقابل 68 مليون أورو كأغلى صفقة في تاريخ النادي.


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