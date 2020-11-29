محرز يصنع الحدث في “إنجلترا”

الرياضة
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محرز يصنع الحدث في “إنجلترا”
بقلم أمير بهلول

أشادت جماهير “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز”، الذي سجل “الهاتريك” في شباك “بيرنلي” أمس السبت.

ونشر موقع “مانشستر إيفنينغ” ردود فعل العديد من الجماهير الإنجليزية، التي أكدت أن هذا هو “محرز” الذي يريدون رؤيته.

كما أشاد ذات الموقع بأداء “رياض”، خاصة أنه عرف كيف يرد على منتقديه بطريقته الخاصة، كما أنه استعاد لياقته وثقته بنفسه.

في حين أشاد “غاري لينيكر” بالنجم الجزائري أين نشر تغريدة جاء فيها: “هاتريك من الاستثنائي محرز”.


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