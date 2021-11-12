محرز يصنع الحدث.. ولاعبو جيبوتي يتسابقون لخطف صور معه

تسابق عدد من لاعبي منتخب جيبوتي صوب نجم الخضر رياض محرز لإلتقاط عدد من الصور التذكارية التي تخلّد على صفحاتهم.

وكانت خطوة لاعبي جيبوتي لأخذ صور من محرز الذي يصنع الحدث في كل مباراة يشنطها سواء مع المنتخب. أو في البطولة الإنجليزية وحتى في رابطة الأبطال.

ويعتبر محرز من النجوم الإفريقية الحالية الذي شد الأنظار في كل مكان أين حل أو إرتحل.

يذكر، أن سيناريو أخذ الصور مع رياض تعاد تقريبا في كل مباراة خاصة ضد المنتخبات التي لا تملك تاريخ كبير في الساحة الإفريقية.

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قدم منتخب النيجر خدمة كبيرة للمنتخب الوطني الجزائري إثر تحقيقه تعادل مثير بهدف مقابل هدف. اليوم الجمعة أمام المنافس بوركينافاسو ضمن تصفيات مونديال قطر.

وتمكن المنتخب النيجيري من ترويض الخيول البوركينابية، وهو المنافس الذي يعتبر نفسه أحد المنتخبات المرشحة للتأهل إلى العرس المونديالي.

ويعتبر بوركينافاسو عقبة المنتخب الوطني عندما يواجهه الثلاثاء المقبل بملعب مصطفى تشاكر بحضور الجمهور الجزائري.

ولم ينتظر عشاق الكرة الإفريقية تعثر الخيول، خاصة وأن المنتخب الوطني الجزائري حقّق الفوز بالأداء و النتيجة.

وأظهر منتخب بوركينافاسو مستوى باهت طيلة التسعين الدقيقة ما سيجبر المدرب مالو على إعادة النظر في تركيبته الثلاثاء.

يذكر، أن طريق اشبال بلماضي أصبح معبدا بشكل أكبر وتحقيق التعادل أمام الخيول سيكون كافيا.

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