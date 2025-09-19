محرز يصنع الفارق بتمريرتين حاسمتين في ريمونتادا الأهلي أمام الهلال

خطف الدولي الجزائري، رياض محرز، الأضواء في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، بعدما قاد ناديه الأهلي للعودة في النتيجة أمام الهلال في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (3-3).

المواجهة انطلقت بقوة من جانب الهلال الذي افتتح النتيجة مبكرًا عبر تيو هيرنانديز في الدقيقة الـ12. قبل أن يضيف البرازيلي مالكوم ثنائية في الدقيقتين 24 و41. ليُنهي الشوط الأول متفوقًا بثلاثية نظيفة.

في الشوط الثاني، حاول الأهلي العودة تدريجيًا، ونجح في تقليص الفارق بواسطة إيفان توني في الدقيقة الـ78.

بعدها ظهر القائد محرز في أوج عطائه، حيث صنع هدفين متتاليين، الأول في الدقيقة الـ87 برفعه كرة دقيقة نحو توني الذي وقع هدفه الثاني والشخصي.

وفي آخر أنفاس المباراة، نفّذ ركنية مثالية نحو زميله ميري ديميرال الذي أسكنها الشباك معلنًا هدف التعادل الثمين.

محرز، شارك في كامل أطوار اللقاء، ونال تنقيط 7.9، وهو أحسن تنقيط من جانب فريقه والثاني في اللقاء خلف لاعب الهلال، مالكوم (رجل المباراة 9.4).

وكان محرز، حاضرًا في اللحظات الحاسمة بفضل تمريراته الحاسمة التي منحت الأهلي نقطة ثمينة بعدما كان على وشك السقوط برباعية.

بهذا الأداء، يواصل نجم “الخُضر” تأكيد مكانته بوصفه أحد أبرز صانعي اللعب في الدوري السعودي، ومفتاحًا رئيسيًا في تشكيلة الأهلي هذا الموسم.