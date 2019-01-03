محرز يصوم عن التهديف في 883 دقيقة أمام ليفربول !

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول الإنجليزي في إطار الجولة الـ21 من البريمرليغ، وهي المباراة التي ستحمل في طياتها مواجهة خاصة بين اللاعب الجزائري رياض محرز ، والمصري محمد صلاح.

وواجه اللاعب الجزائري فريق ليفربول الإنجليزي في 11 مباراة بعدما شارك في 883 دقيقة، منها مبارتين مع فريق مانشستر سيتي و9 لقاءات بألوان فريق ليستر سيتي، إلا أنه فشل في زيارة شباك الريدز في كل المواجهات.

وكان محرز قد ضيع ركلة جزاء خلال مواجهة الذهاب التي جمعته بفريق ليفربول في الدقيقة الـ86 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي0-0.

وخسر ريا محرز في 7 مباريات أمام فريق ليفربول الإنجليزي من أصل 11 مواجهة، مع تسجيل إنتصارين فقط، وتعادلين.