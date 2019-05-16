محرز يضع غوارديولا في حرج أمام أنصار السيتي

أضحى الدولي الجزائري رياض محرز، مطلبا أساسيا لأنصار ناديه مانشستر سيتي، الذين طالبوا المدرب غوارديولا، بإشراكه أساسيا من جديد.

وأجرى موقع “مان سبورت”، تصويتا شاك فيه ألفي مناصر للسيتي، صوت أغلبهم لصالح مشاركة رياض محرز أساسيا، في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويأتي هذا المطلب من أنصار السيتي، بعد وقوفهم على قدرة الدولي الجزائري، في صنع الفارق خلال المواعيد الهامة، مثلما فعلها في عدة مناسبات هذا المسوم.

ومن جهته أبدى بيب غوارديولا، في عدة مناسبات، إعجابه وثقته في قدرت رياض محرز، على صنع الفارق، ما سيدفعه لتأييد مطلب الأنصار.

يذكر أن مانشستر سيتي، سيكون أمام فرصة التويج بلقب جديد، عند مواجهة نادي واتفورد، لحساب نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.