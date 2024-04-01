محرز يطيح ببن زيمة في داربي جدة ويصرح :”سعداء جدا”

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز سعادته الكبيرة إثر قيادة فريقه الأهلي للفوز أمام نادي إتحاد جدة بهدف نظيف.

وقال رياض محرز في تصريحه لقناة “الكأس”عقب ديربي جدة “اللقاء كان على مستوى عالي جدا، نحن سعداء بالفوز في الداربي. سواء كنا جيدين أم لا، نحن بحاجة ماسة للإنتصار”.

كما أضاف محرز “الجمهور رائع، نحن سعداء باللعب على أرضنا لأنهم يدعموننا دائما وكان علينا الانتصار لأجلهم”.

وكان محرز قد أبهر الجمهور الذي كان حاضرا بملعب “الجوهرة” بقيامه بـ “كونترول” عالمي مجددا رغم أنه لم يظهر إمكانيات كبيرة جدا في المباراة المثيرة.