محرز يظهر لأول مرة بعد مغادرته تربص الخضر

ظهر النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” لأول مرة منذ مغادرته تربص المنتخب الوطني.

صاحب الرجل اليسرى السحرية شارك في الحصة التدريبية لفريقه التي جرت اليوم الثلاثاء بمركز تدريبات السيتيزن.

وكان “محرز” قاد غادر تربص الخضر صبيحة الجمعة لأسباب شخصية مثلما كشف عنه الناخب الوطني جمال بلماضي.

وغاب قائد محاربي الصحراء عن مواجهة بوتسوانا التي جرت سهرة الإثنين وانتهت بفوز زملاء بلايلي بهدف دون رد.