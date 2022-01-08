محرز يظهر للوجود.. ويلتحق بالخضر في الدوحة

تواجد قائد الخضر رياض محرز صبيحة اليوم بالفندق الذي يقيم به “الخضر” بالدوحة استعدادا لتنقله رفقة زملائه إلى الكاميرون اليوم.

ومن المنتظر أن يشرع محرز في التدريبات رفقة الكتيبة الوطنية بدوالا الكاميرونية بعدما تعذّر عليه الالتحاق بتربص الدوحة. كما كان محرز قد عقد قرانه مع زوجته عارضة الأزياء تايلور وورد في دبي.

بعد مدة من إعلان ارتباطه رسميا، بعارضة الأزياء تايلور وارد، رسم الدوي الجزائري رياض محرز، زواجه وفق الشريعة الإسلامية.

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وكشفت صحيفة “ذا صن”، البريطانية، عن قيام محرز بمراسيم زواجه من تايلور، بصفة رسمية وفق الشريعة الإسلامية.

كما يأتي هذا، عقب قيام الدولي الجزائري، بمراسيم مدنية في وقت سابق، على أن يتم تنظيم حفل كبير مستقبلا في انجلترا.

يذكر أن محرز أهدى تايلور خاتم خطوبة قيمته 7 مليار سنتيم، كما اشترى منزل في مانشستر، بقيمة 36 مليار سنتيم.

وتأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها رياض محرز، قبل أيام قليلة عن موعد إنطلاق كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر بالكاميرون.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي ينشط ضمنه الدولي الجزائري رياض محرز، عن تسجيل 21 إصابة بكورونا في الفريق.

كما كشفت إدارة السيتي، الخميس الماضي، عن إصابة مدرب الفريق بيب غوارديولا، ومساعده خوانما ليلو، بعدوى كورونا.

كما كشف مسؤولي الفريق، عن تسجيل 21 إصابة في الإجمال، من بينهم 7 لاعبين، و14 عضوا من عمال الفريق.

ويذكر أن الدولي الجزائري، ونجم السيتي، يتواجد منذ يوم الإثنين الماضي، في تربص المنتخب الوطني الجاري بقطر.