محرز يعادل أغويرو في رقم مميز مع السيتي

تمكن الدولي الجزائري رياض محرز، من كتابة اسمه بأحرف من ذهب، في سجل ناديه مانسشتر سيتي، بعدما تواجد ضمن قائمة اللاعبين الأكثر فوزا بالمباريات في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وكشف موقع “بي سوكر” بأن قائد الخضر، وبمشاركته في لقاء أمس، الذي فاز به بطل انجلترا بنتيجة 7-0 على ضيفه لايبزيغ الألماني، بات يحتل المركز السابع كأحد أكثر لاعبي “المان سيتي” فوزا باللقاءات في “الشامبينز ليغ”.

وأضاف المصدر ذاته، بأن محرز، عادل بعد تحقيقه الفوز الـ 31 مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، رقم المهاجم السابق للنادي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

كما أشار ذات الموقع، إلى أن محرز الذي يلعب عامه الخامس مع السيتي، شارك في 45 مباراة بـ”الشامبينز ليغ” منذ موسم 2018 – 2019، فاز النادي معه في 31 مباراة، بينما انهزم في 7 وتعادل في مثلها.