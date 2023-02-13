محرز يعادل رقم دروغبا ويهدد عرشه في البريمرليغ

تمكن الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من معادلة رقم النجم الإيفواري الأسبق ديدي دروغبا في البريمرليغ.

وساهم محرز، أمس الأحد، في الفوز الذي حققه السيتي، على حساب أستون فيلا، من خلال بصمه على هدف، وتمريرة حاسمة.

كما تمكن الدولي الجزائري، من خلال ذلك، من معادلة رقم دروغبا في البريمرليغ، ببلوغه 55 تمريرة حاسمة.

وبهذا يعتبر قائد الخضر، إلى جانب دروغبا، أكثر اللاعبين الأفارقة، صناعة للأهداف في تاريخ الدوي الإنجليزي الممتاز.

وسيكون بإمكان رياض محرز، إزاحة ديدي دروغبا، من عرشه في البريمرليغ، خلال الجولات المقبلة من البريمرليغ.