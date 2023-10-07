محرز يعبر عن سعادته بالفوز بداربي جدة

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، سعادته لفوزهم بداربي جدة، الذي جمعهم بفريق الاتحاد.

ونشر محرز، عقب هذا الفوز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “نحن الأهلي” مبديا فخره بأداء فريقه.

كما أرفق قائد الخضر، ونجم فريق الأهلي السعودي، هذه التغريدة، بصورة جماعية لفريقه، خلال احتفالهم بهذا الفوز.

يذكر أن رياض محرز شارك أساسيا في هذا الداربي، وساهم في الفوز الذي عاد لفريقه الأهلي بنتيجة هدف دون رد، على حساب الاتحاد.