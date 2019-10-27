محرز يعترف: “نعم.. لقد تغيرت كلاعب” !

اعترف النجم الجزائري “رياض محرز”، أنه تغير كلاعب وكشخص هذا الموسم مع نادي “مانشستر سيتي”.

وقال “محرز” في تصريحات نقلها موقع “مانشستر إيفنينغ”: “نعم لقد تغيرت كلاعب.. وأثبت ذلك”.

وأضاف: “أدائي اختلف فوق أرضية الميدان، أصبحت أحلل المباراة، وأبحث دائما عن المساحة، ومتى يجب عليا المرواغة ومتى يجب التمرير”.

وتابع: “أعتقد أنها حقبتي خاصة مع المدرب غوارديولا، فعليك أن تحاول فهمه جيدا وأن تطبق تعليماته في التدريبات والمباريات”.

في حين ختم كلامه: “اللعب في مانشستر سيتي مغاير تماما للعب في ليستر سيتي فهنا يوجد العديد من الخطط التي يجب أن تتأقلم معها”.