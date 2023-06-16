إعــــلانات
الرياضة

محرز يعزي في وفاة المناصر “كادي” برسالة مؤثرة

بقلم عزيز طالبي
محرز يعزي في وفاة المناصر “كادي” برسالة مؤثرة
محرز
  • 1394
  • 0

قام قائد الخضر رياض محرز بتعزية خاصة في وفاة المناصر المعروف “كادي” الذي وافقته المنية كما ترك رسالة مؤثرة لمحبيه و عائلته.

وقال رياض محرز في منشور له عبر صفحته الرسمية على “تويتر” بعد ساعات من وفاة المناصر المعروف “ببالغ الحزن والأسف.. الله يرحمو كادي”.

و كان نجم الخضر يملك علاقة طيبة مع كادي، بحكم الرحلات المتعددة للأخير مع الكتيبة الوطنية أخرها المباراة التي رجت بتونس.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti

رابط دائم : https://nhar.tv/x57FM
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر