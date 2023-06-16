محرز يعزي في وفاة المناصر “كادي” برسالة مؤثرة

قام قائد الخضر رياض محرز بتعزية خاصة في وفاة المناصر المعروف “كادي” الذي وافقته المنية كما ترك رسالة مؤثرة لمحبيه و عائلته.

وقال رياض محرز في منشور له عبر صفحته الرسمية على “تويتر” بعد ساعات من وفاة المناصر المعروف “ببالغ الحزن والأسف.. الله يرحمو كادي”.

و كان نجم الخضر يملك علاقة طيبة مع كادي، بحكم الرحلات المتعددة للأخير مع الكتيبة الوطنية أخرها المباراة التي رجت بتونس.

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