محرز يعزّي في وفاة الطفل المغربي ريان

ابدى قائد المنتخب الوطني رياض محرز تأثره الكبير لوفاة الطفل المغربي ريان الذي علق ببئر ارتوازي في المغرب.

وقام محرز بتعزية في حق الطفل بعد دقائق فقط من تأكيد بيان للمسؤولين عن حقيقة وفاة ريان.

كما قال محرز في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك “اللهم ارحمه و ارزقه مكانة في جناتك الواسعة.. الله يرحمو”.

ويؤكد محرز مجدّدا وفائه للجانب الإنساني و متابعته لتفاصيل الواقعة التي جلبت انظار العالم و خاصة الجزائريين.