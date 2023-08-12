محرز يعلق على أول مباراة رسمية له مع الأهلي
بقلم كريم تيغرمت
عبّر الدولي الجزائري رياض محرز، عن سعادته بخوض أول مباراة رسمية له مع ناديه الجديد الأهلي السعودي، والفوز المحقق.
ونشر محرز، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تيوتر” قال فيها: “أول مباراة، أول تمريرة حاسمة، وأول فوز”.
كما أضاف قائد الخضر: “بداية مثالية، شكرا على الاستقبال، والأجواء الحماسية، متوشق لما هو قادم”.
يذكر أن محرز شارك أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الأهلي السعودي، وساهم بتمريرة حاسمة في فوزهم بالجولة الأولى من الدوري، والتي جمعتهم بنادي الحزم.
First game, first assist and first win. The perfect start 💚 thank you for the welcome and the huge atmosphere, can’t wait for the next ones already 🔥 @ALAHLI_FC pic.twitter.com/uDZdQjyQ5O
— Riyad Mahrez (@Mahrez22) August 12, 2023
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