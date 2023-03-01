محرز يعلق على تأهل فريقه لربع نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

عبر الدولي الجزائري، رياض محرز، عن سعادته بتأهل فريقه المان سيتي للدور الربع النهائي لكأس الإتحاد الإنجليزي.

وذلك بعد فوز مانشستر سيتي ضد المنافس بريستول، بثلاثية نظيفة في الدور الخامس للمنافسة.

وقدم مستوى جيد طيلة أطوار اللقاء، الذي بدأه أساسيا، لغاية الدقيقة 71 قبل أن يترك مكانه لزميله جاك جريليتش.

وبصم نجم الخضر محرز، على التمريرة الحاسمة للهدف الأول لفريقه، بعد أن قدمها لزميله فيل فودن في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

كما غرد أفضل لاعب في البريميرليغ شهر جانفي المنصرم، عبر تويتر:”تم إنجاز المهمة، إلى الدور المقبل”.