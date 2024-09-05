محرز يعلق على تضييعه ركلة الجزاء: “سعيد جدا رغم ذلك”
بقلم عزبز طالبي
أبدى قائد المنتخب الوطني رياض محرز سعادته الكبيرة بقيادة المنتخب الوطني للفوز أمام غينيا الاستوائية رغم تضييعه ركلة جزاء.
وقال رياض محرز عن تضييعه ركلة جزاء ممازحا الصحفيين: “أنا سعيد جداً، رغم أنني ضيعت ركلة الجزاء. نستحق الفوز وسنركز على المباريات القادمة”.
وأضاف محرز خلال تحليل مستواه في اللقاء: “المباراة كانت متكافئة ونستحق الفوز خاصة في الشوط الثاني. سعداء كثيرا بالفوز”.
كما ختم محرز في حديثه عن عودته للعب في ميلود هدفي: “فزنا بالنقاط الثلاث وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، أحب كثيرا مدينة وهران واللعب بملعب وهران”.
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