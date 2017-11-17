محرز يعلق على “تعراش” ماجر: ” أتفهم ردة فعله..”

علق لاعب ليستر سيت الانجليزي رياض محرز، على ردة فعل مدربه في المنتخب الوطني رابح ماجر خلال الندوة الصحفية التي اعقبت مباراة افريقيا الوسطى

وقال محرز في حوار حصري مع قناة “أس أف أر” الفرنسية اليوم الجمعة: “يضحك.. كنت بجانبه في الندوة الصحفية، ولم أكن أنتظر ذلك”

وأضاف: “إنه المدرب، وهذا يحدث أحيانا، الصحفيون في الجزائر دائما ضد المنتخب الوطني وصعاب لذلك أتفهم ردة فعله”