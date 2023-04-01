محرز يعلق على فوزهم الثمين أمام ليفربول

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، سعادته الكبيرة بالفوز الثمين الذي حققه اليوم السبت، رفقة مانشستر سيتي، في مواجهة ليفربول لحساب البريمرليغ.

ونشر محرز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “ياله من يوم.. لازلنا نؤمن دائما.. الحمد لله”.

كما أرفق الدولي الجزائري هذه التغريدة، بمجموعة من صوره ي هذه المباراة التي منح خلالها تمريرة حاسمة جاء على اثرها الهدف الثاني للسيتي.

يذكر أن رياض محرز، فاز رفقة مانشستر سيتي، برباعية كاملة مقابل هدف واحد على حساب نادي ليفربول.