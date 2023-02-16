محرز يعلق على فوزه رفقة السيتي أمام أرسنال
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن الدولي الجزائري رياض محرز، فوزهم الأخير أمس الأربعاء، على نادي أرسنال، ضمن الجولة الـ12 من البريمرليغ.
ونشر محرز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “معركة كبيرة، وانتصار حاسم في هذه الليلة”.
كما أضاف قائد المنتخب الوطني، ونجم السيتي: “الأهم قادم”، في إشارة منه للمباريات المقبلة التي تنتظر فريقه”.
يذكر أن رياض محرز، شارك أساسيا رفقة السيتي في مواجهة أرسنال، وساهم في فوز فريقه بثلاثية مقابل هدف.
Big fight and crucial win tonight. But the most important is ahead. Come on City 💙🔥 pic.twitter.com/BjU1Hj4Jxs
— Riyad Mahrez (@Mahrez22) February 15, 2023
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