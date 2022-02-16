محرز يعلق على فوز باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد

تحدث الدولي الجزائري رياض محرز عن فوز باريس سان جيرمان، أمام ريال مدريد، لحساب الدور الـ16، من رابطة الأبطال.

وقال محرز في هذا الخصوص: “فوز باريس سان جيرمان، بهدف دون مقابل، أمام الريال، يبقي كل الاحتمالات واردة”

كما أضاف: “السيتي ليس أفضل المرشحين لبلوغ نهائي رابطة الأبطال، هذا الأمر لازال بعيد المنال بالنسبة لنا”.

وتابع رياض محرز: “على عكسنا نحن، يمكن اعتبار فريق باريس سان جيرمان، أبرز المرشحين لبلوغ النهائي”.

يذكر أن رياض محرز، قاد ناديه، مانشستر سيتي، لفوز كاسح على سبورتينغ لشبونة بـ5-0، لحساب ذات الدور من رابطة الأبطال.

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كما أبدى نجم مانشيستر سيتي رياض سعادته لقيادة زملائه للفوز أمام سبورتينغ لشبونة بخماسية مقابل صفر. بملعب “ألفارادي” بالبرتغال.

وقال محرز في تصريح له عقب مباراة رابطة الأبطال لـ “بيان سبورتس” “العملية تمّت بنجاح، لعبنا جيّدا وقدمنا مباراة قوية على طول الخط. الثقة عادت لنا. اليوم فزنا وسنعمل على التعامل مع المنافسة مباراة بمباراة”.

كما استغل محرز خماسية رابطة الأبطال، للحديث عن خيبة الإقصاء من كأس أمم افريقيا رفقة الخضر. حيث قال “كان من الصعب نسيان خيبة كأس إفريقيا. تنتظرنا مباراة حاسمة في مارس”. و ختم “لذا علينا القيام بعمل جيّد والتأهل إلى المونديال،عندما تفوز. عليك المضي قدمًا بسرعة. وعندما تخسر. عليك المضي قدمًا بسرعة أيضا والتوقف عن التفكير في الأمر”.