محرز يعلنها رسميًا:”هذه آخر كأس إفريقيا في مسيرتي”

أعلن قائد المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز، اليوم الجمعة، أن نهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية ستكون الأخيرة في مسيرته الدولية.

وقال محرز في تصريح مؤثر خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، أمام نيجيريا، غدا السبت: “هذه ستكون آخر كأس إفريقيا ألعبها في مسيرتي”.

وأضاف نجم المنتخب الوطني معبّرًا عن طموحه الكبير مع هذا الجيل:”أريد حقًا أن أرفع الكأس مرة أخرى مع هذه المجموعة”.

ويحمل هذا الإعلان دلالات قوية، تعكس رغبة قائد “الخضر” في إنهاء مشواره القاري بأفضل صورة ممكنة، من خلال التتويج بلقب ثانٍ بعد إنجاز 2019، وقيادة المنتخب الوطني مجددًا إلى منصة التتويج، في ختام مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات مع المنتخب الجزائري، قبل نهائيات كأس العالم 2026.