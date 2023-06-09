محرز يعلن جاهزيته لنهائي رابطة الأبطال بطريقته الخاصة

أعلن الدولي الجزائري رياض محرز جاهزيته لنهائي رابطة أبطال أوروبا غدا الذي سيجمعه ورفقائه في مانشستر سيتي بالخصم انتر ميلان.

ونشر رياض محرز صورته الحصرية لمقعده في غرف تغيير الملابس بملعب “اتاتورك” في اسطنبول التركية عبر حسابه الخاص على انستغرام. وهي الرسالة الخاصة التي وجّهها إلى مدرب بيب غوارديولا التي فحواها إمكانية الاعتماد عليه أساسيا.

كما اشتعل حرب المناصب بين اللاعبين الذي نشروا عدد كبير من الصور هم عبر الصفحات الرسمية لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبرزهم قائد الخضر.

كما تتضارب الآراء بشأن المشاركة الأساسية لـ “الفنّان” من عدمها. وهو الذي عانى نوعا ما خلال الأشهر القليلة الماضية من دكة البدلاء.

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