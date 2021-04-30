محرز يعلن عن مقاطعة مواقع التواصل الإجتماعي لهذا السبب!

أعلن اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز عن مقاطعة مواقع التواصل الإجتماعي بداية من اليوم الجمعة على الساعة الثالثة إلى غاية منتصف ليلة الإثنين.

وتقود أندية الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” حملة “مقاطعة” لشبكات التواصل الاجتماعي بداية من يوم الجمعة، وذلك ردا على الإساءات التمييزية المستمرة التي يتلقاها اللاعبون والأشخاص المنتمين إلى كرة القدم عبر الإنترنت.

وانضم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لحملة مقاطعة منصات التواصل الاجتماعي، والتي ستبدأ اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل، وذلك لمكافحة الإهانات والتهديدات على شبكات التواصل الاجتماعي.