محرز يعمل بجد لإثبات ذاته أمام غوارديولا

يواصل النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز العمل رفقة زملائه لإقناع التقني الإسباني بيب غوارديولا.

ونشر الحساب الرسمي لفريق السيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورا من الحصة التدريبية التي جرت صبيحة اليوم الإثنين بمركز تدريبات زملاء نجم الخضر.

وأظهرت الصور مُشاركة محرز في لقاء تطبيقي برمجه غوارديولا للاعبين اللذين لم يُشاركوا أمس الأحد ضد هيدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي.

وكان محرز قد شارك أمس في المرحلة الثانية بعد أن بصم على مُشاركة أساسية في اللقاء الأول من البريمرليغ ضد أرسنال.