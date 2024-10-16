محرز يعود إلى الأهلي السعودي

حلّ الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأربعاء، بمدينة جدة السعودية، للشروع في التدريبات رفقة فريقه الأهلي السعودي المقبل على تحد خاص في دوري روشن.

وكشفت وسائل إعلام سعودية أن رياض محرز نال قسطاً من الراحة، قبل أن يلتحق بناديه السعودي. وهو الذي شارك رفقة المنتخب الوطني في تصفيات أمم إفريقيا.

وتنتظر النجم الجزائري ورفاقه مباراة في البطولة المحلية، بمواجهة نادي الخليج، ويستهدف فيها نادي الأهلي العودة إلى سكة الانتصارات.

وكان النجم السابق لمانشستر سيتي قد شارك في التأهل الذي حققه المنتخب الوطني إلى كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على الطوغو ذهابا (5-1) وإياباً (0-1).

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