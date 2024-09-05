محرز يعود إلى التشكيلة الأساسية للخضر بعد غياب طويل

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة منتخب غينيا الاستوائية. التي تضمنت حضور النجم الجزائري رياض محرز.

وتلعب المباراة في إطار الجولة الأولى لمباريات المجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويحتضن المواجهة ملعب ميلود هدفي بوهران، اليوم الخميس، بداية من الساعة الثامنة مساءً.

وعرفت التشكيلة الأساسية عودة النجم رياض محرز، بعد غياب طويل، ولأول مرة في عهد المدرب السويسري.

وجاءت التشكيلة الأساسية للخضر في مواجهة غينيا الاستوائية على النحو التالي:

ماندريا، بن سبعيني، ماندي، توغاي، حجام، زروقي، بن ناصر، بن رحمة، عوار، محرز، بونجاح.