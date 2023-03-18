محرز يعود إلى التشكيلة الرسمية لمانشستر سيتي

يتواجد الدولي الجزئري رياض محرز في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي في مواجهة بيرنلي في ربع النهائي.

وستلعب المباراة بملعب “الإتحاد” ضمن منافسة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وستكون الفرصة مواتية لنجم الخضر لرد الاعتبار لنفسه بعدما غاب عن التشكيلة الأساسية لمدة أخرها غيابه عن اللقاء الاخير في رابطة الأبطال أمام لايبزيغ، وهو الذي شارك بشكل احتياطي.

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