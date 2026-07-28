محرز يعود إلى الواجهة.. ناد سعودي يترقب فرصة خطف قائد “الخضر” السابق!

عاد اسم الدولي الجزائري، رياض محرز، ليتصدر المشهد في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما كشفت تقارير إعلامية سعودية عن دخول لاعب المنتخب الوطني المعتزل حديثا مفكرة أحد أندية دوري روشن.

وبحسب تقارير إعلامية سعودية، فإن إدارة نادي القادسية، المملوكة لشركة “أرامكو”، استفسرت عن وضعية محرز وإمكانية التعاقد معه. مستغلة وضعه الحالي في سوق الانتقالات بعد نهاية تجربته مع الأهلي السعودي.

ورغم أن النجم الجزائري لا يتصدر قائمة أولويات النادي في الوقت الراهن. إلا أن اسمه يوجد ضمن مجموعة من الخيارات التي تدرسها الإدارة لتدعيم مركز الجناح الأيمن.

ما يؤكد أن مسؤولي القادسية ينظرون إلى محرز كفرصة قد تتحول إلى صفقة مدوية إذا توفرت الظروف المناسبة.

ويأتي هذا التطور في وقت يحيط فيه الغموض بمستقبل قائد “الخضر”، الذي لم يحسم بعد وجهته المقبلة. وتبقى الأيام القادمة حاسمة في هذا الملف.