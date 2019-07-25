“محرز” يعود إلى مصر لهذا السبب !!

يبدو أن حملة المحامي المصري “سمير صبري” التي قادها ضد النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” لن تُجدي نفعا.

خاصة بعد قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح “مصر” شرف تنظيم حفل الكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2019 لأول مرة.

وسيُقام الحفل بمنطقة “الغردقة” السياحية في الأسبوع الأول من شهر جانفي 2020 حسب “كامل أبو علي” رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس لجنة الترويج السياحي لبطولة أمم إفريقيا 2019.

وسيكون “محرز” حاضرا في الحفل بالتأكيد خاصة وأنه المرشح الأول للتتويج بالجائزة رفقة محمد صلاح وساديو ماني.

وفي حال حضوره سيسقط بلاغ المحامي “سمير صبري” بمنع محرز من دخول الأراضي المصرية بسبب حادثة نهائي الكان في الماء.