محرز يعود لتدريبات السيتي تحضيرا لمواجهة ليستر

عاد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز للتدريبات الجماعية مع فريقه مانشستر سيتي تحضيرا لمواجهة فريقه السابق ليستر سيتي هذا السبت في إطار الجولة الرابعة من البريمرليغ.

ولم يستفد رياض محرز من الراحة بعد السفرية الشاقة التي قادته إلى مدينة مراكش المغربية أين واجه رفقة المنتخب الوطني منتخب بوركينافاسو في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

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