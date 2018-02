محرز يعود لتدريبات ليستر وسيكون جاهزا لمواجهة “السيتي” !

وذلك في خبر نشره عبر حسابه الرسمي في التويتر.

كما أكد ذات الصحفي أن الجزائري سيكون جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي يوم غد في مفاجأة لا تخطر على البال.

وكان مدرب ليستر سيتي “كلود بويال” قد صرح يوم أمس في ندوة صحفية ان رياض لن يواجه السيتي.

Riyad Mahrez will return to training at Leicester City today. Available to play against Man City tomorrow

BREAKING: #SSN understands Riyad Mahrez will return to @LCFC training this morning and has made himself available to face @ManCity on Saturday. pic.twitter.com/BUHs7AqdRW

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 9, 2018