محرز يعود لتشكيلة المان السيتي الأساسية في مواجهة فريقه السابق ليستر سيتي

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، رفقة فريقه المان سيتي خصمه ليستر سيتي، بملعب الإتحاد، برسم الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقحم مدرب السيتي غوارديولا نجم الخضر رياض محرز، أساسيا في المواجهة التي يتنطلق بداية من الساعة 17.30 بالتوقيت المحلي.

يجدر للإشارة، عاد رياض محرز لتشكيلة فريقه الأساسية بعد أن غاب عن مباراة فريقه ضد البايرن برسم مواجهة ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.