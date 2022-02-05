محرز يعود لتشكيلة مانشستر سيتي في مواجهة فولهام

يسجل الدولي الجزائري رياض محرز اليوم السبت، عودته للتشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي في مواجهة فولهام.

وكشف الحساب الرسمي للسيتي، عن تشكيلته الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم رياض محرز.

كما تأتي عودة الدولي الجزائري لتشكيلة ناديه، بعد غيابه لفترة، بالنظر لمشاركته في كأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب الوطني.

يذكر أن المباراة التي ستجمع رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، بنادي فولهام، تدخل ضمن منافسة كأس الاتحاد الانجليزي.