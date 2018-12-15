“محرز” يعود لصناعة الحدث في “إنجلترا”!

عاد الدولي الجزائري، رياض محرز، لصناعة الحدث في إنجلترا، وذلك بعدما نال إشادة وسائل الإعلام المحلية، رغم تراجع مُستواه مؤخرا.

وإعتبرت جريدة “الغارديان”، بأن الجناح الطائر سيكون كلمة سر، “مانشستر سيتي” في رابطة الأبطال الأوروبية، خلال الأدوار القادمة من المُنافسة.

وأشارت الصحيفة، بأن صاحب القدم اليُسرى، أظهر في مرحلة المجموعات، بأنه قادر على التألق في المُستوى العالي، دون أي إشكال.

وتوقعت مُواصلته على هذا المنوال مُستقبلا، خاصة وأنه يحظى بثقة مُطلقة من مُدربه “بيب غوارديولا”، والذي يعرف كيفية إستغلاله موهبته.

يُذكر بأن إبن “سارسال” تألق بشكل لافت في “التشامبينز ليغ”، مُتمكنا من إنهاء مرحلة المجموعات كأفضل مُمرر حاسم “4 كُرات”.