محرز يعود للتدريبات رفقة السيتي تحسبا لإستئناف البطولة

سيعود الدولي الجزائري رياض محرز، غدا الثلاثاء لأجواء التدريبات رفقة ناديه مانشستر سيتي، على غرار بقية الأندية الإنجليزية، تحسبا لاستئناف الموسم الكروي.

وكشفت شبكة “بي بي سي”، اليوم الإثنين، عن توصل أندية الدوري الإنجليزي لاتفاق بالعودة للتدريبات في مجموعات صغيرة، ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وأضاف ذات المصدر، أنه سيكون على الأندية ولاعبيها، احترام قواعد المباعدة، لضمان العودة للتدريب في بيئة أكثر أمانا.

ومن المؤكد أن هذا الخبر سيسعد لاعبي البريميرليغ، وبالخصوص رياض محرز، الذي عبر في وقت سابق، عن اشتياقه للتدريبات الجماعية رفقة زملائه في الفريق، بالإضافة للمنافسة الرسمية.

يذكر أنه تم توقيف الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مارس الماضي، وتسعى الحكومة البريطانية، لاستئناف المنافسة الرسمية شهر جوان المقبل.