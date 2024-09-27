إعــــلانات
الرياضة

محرز يعود للتشكيلة الأساسية للأهلي في مواجهة القادسية

بقلم فيصل زيان بوزيان
محرز يعود للتشكيلة الأساسية للأهلي في مواجهة القادسية
  • 87
  • 0

سجل جناح المنتخب الوطني، رياض محرز، عودته للتشكيلة الأساسية لفريقه الأهلي، اليوم الجمعة، في مواجهة القادسية.

في إطار الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، المرتقب أن تنطلق بداية من الساعة السابعة، بالتوقيت المحلي. بملعب محمد بن فهد بمدينة الخوبار.

وقرر مدرب الأهلي، ماتياس ياسله، إقحام لاعبه الدولي الجزائري، أساسياً في مواجهة اليوم. بعد شفائه من الأنفلونزا التي كان يعاني منها، واضطرته للغياب عن مواجهة جندل الأخيرة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/M6GGF
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر