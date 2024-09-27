محرز يعود للتشكيلة الأساسية للأهلي في مواجهة القادسية

سجل جناح المنتخب الوطني، رياض محرز، عودته للتشكيلة الأساسية لفريقه الأهلي، اليوم الجمعة، في مواجهة القادسية.

في إطار الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، المرتقب أن تنطلق بداية من الساعة السابعة، بالتوقيت المحلي. بملعب محمد بن فهد بمدينة الخوبار.

وقرر مدرب الأهلي، ماتياس ياسله، إقحام لاعبه الدولي الجزائري، أساسياً في مواجهة اليوم. بعد شفائه من الأنفلونزا التي كان يعاني منها، واضطرته للغياب عن مواجهة جندل الأخيرة.