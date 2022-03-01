محرز يعود للتشكيلة الأساسية للسيتي أمام بيتر بوره

عاد سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز للتشكيلة الأساسية لفريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

وذلك بعد مشاركته بديلا في آخر مباراتين للسيتي أمام توتنهام هوتسبير وإيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز.

محرز سيقود التشكيلة الأساسية للسيتي أمام المضيف بيتر بوره يونايتد في اللقاء الذي ينطلق بداية من الساعة 20:15.

حيث يدخل اللقاء الذي سيُلعب بملعب لندن رود لحساب الدور 5 من منافسة كأس الاتحاد الانجليزي.