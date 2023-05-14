محرز يعود للتشكيلة الأساسية للسيتي في مواجهة ايفرتون

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأحد، رفقة ناديه مانشستر سيتي، مضيفهم ايفرتون، برسم الجولة الـ36 من البريمرليغ.

وسجل محرز، عودته للتشكيلة الأساسية لناديه، بمناسبة ههذه المباراة، حسب ما كشف عنه الحساب الرسمي للسيتي على “تويتر”.

كما تأتي عودة الدولي الجزائري للتشكيلة الأساسية لناديه، بعدما أبقاه مدربه بيب غوارديولا على دكة البدلاء، في مباراتهم الأخيرة أمام ريال مدريد، لسحاب رابطة الأبطال، لخياراة فنية.

ويعول مدرب السيتي، على الجاهزية البدنية لنجمه الجزائري، وفعاليته، لقيادة الفريق لاحراز فوز جديد في مباراة اليوم أمام ايفرتون.