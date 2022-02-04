محرز يعود للحديث عن الإقصاء من الكان ويعد بردّ الاعتبار

طالب قائد المنتخب الوطني رياض محرز من الجماهير الجزائرية بدعمه ودعم زملائه في الكتيبة الوطنية في التحديات المقبلة.

وقال محرز في تصريحاته نقلته الصفحة الرسمية لمانشيستر سيتي على “التويتر” اليوم “احتاج كثيرا دعمهم مستقبلا، وبصراحة أعطوني الكثير من الدعم وما أحتاجه في مسيرتي الكروية”.

كما وعد بتحقيق أهداف جديدة “أعدهم بالعودة أقوى في قادم المباريات، أعترف أن الكان كان جد صعب والحرارة كانت عالية، لكنّنا سنفعل المستحيل لرد الاعتبار لأنفسنا”.

وختم نجم السيتيزنس “اشكر كل من صوت لي في جائزة افضل لاعب لشهر ديسمبر”.