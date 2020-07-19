محرز يعود للحديث عن “كان 2019” ويكشف عن أفضل لحظاته !

عاد “رياض محرز”، للحديث عن ذكريات كان 2019 بمناسبة مرور عام كامل عن التتويج باللقب الثاني في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

وقال “محرز” في تصريحات لموقع “الفاف”: “أجمل ذكرى لي، كانت لحظة عودتنا إلى الجزائر”.

وأضاف: “عندما تشاهد كل الشعب الجزائري سعيدا، كانت لحظات رائعة، فعلناها في 2014 لكن في 2019 كان الأمر مغايرا لأننا حققنا لقب كأس إفريقيا”.

وتابع: “كنا جميعا يد وحيدة وأثبتنا للجميع أننا عائلة واحدة، لأنه ليس من السهل البقاء لمدة شهرين خاصة أن هناك من يلعب ومن لا يلعب لكننا نجحنا في أن نكون عائلة واحدة”.

وأردف: “المباراة المرجعية كانت أمام السينغال في دوري المجموعات، دون أن ننسى مباراة كوت ديفوار، وأيضا نيجيريا والمباراة النهائية أمام السينغال مجددا”.

وختم كلامه: “كل ما كان يهمنا هو العودة باللقب إلى الجزائر”.