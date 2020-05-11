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محرز يعود للحديث عن “ليستر”: “ما قمنا به كان إعجازي ومن الصعب تكراره”

الرياضة
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محرز يعود للحديث عن “ليستر”: “ما قمنا به كان إعجازي ومن الصعب تكراره”
بقلم أمير بهلول

عاد “رياض محرز” للحديث عن الفترة الذي عاشها مع نادي “ليستر سيتي”، مؤكدا أن ما قاموا به كان إعجازي ومن الصعب تكراره.

وقال “محرز” خلال بث مباشر عبر “الانستغرام”: “كنت أظن أن نادي ليستر هو فريق خاص بالروغبي”.

وأضاف: “لكن لحظة وصولي شهدت مدى احترافية هذا النادي، كان لديهم كل أرقامي وإحصائياتي حتى تفاجأت بمعرفتهم بكل خبايا مسيرتي وحتى حياتي”.

وتابع: “أول مباراة استدعيت فيها كانت أمام ليدز يونايتد وصراحة كنت أدعي أن لا يتم إقحامي لأن الصراعات كانت قوية ولم أتدرب طوال 15 يوم”.

وأردف قائلا: “بعد صعودنا للبريميرليغ وموسم أول صعب، صنعنا التاريخ في الموسم الثاني، لم نكن نصدق ما يحدث في الحقيقة”.

وختم كلامه: “بعد فوزنا في ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي آمنا بالفوز باللقب وشعرنا أنه يمكننا كتابة تاريخ جديد في الدوري الإنجليزي وهذا ما قمنا به”.


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