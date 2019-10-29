محرز يعود للحديث عن هدفه التاريخي أمام “نيجيريا”: “لحد الآن لا أصدق ذلك” !

عاد “رياض محرز” للحديث عن هدفه التاريخي أمام “نيجيريا” في نصف نهائي كأس إفريقيا 2019 والذي منح الجزائريين فرحة لا توصف.

وقال “رياض” في تصريحاته لصحيفة “الغارديان”: “لقد شاهت الساعة ورأيت أنها تجاوزت الدقيقة الـ90 وكنت على علم أنها آخر فرصة”.

وأضاف: “لذلك كنت مركزا تماما، في البداية أردت إرسال الكرة تحت الجدار لكني شاهدت لاعبه تحته لذا ركزت على جهة الحارس”.

وتابع: “سجلت هدف الفوز لقد كانت لحظة كبيرة لي كنت سعيدا لبلدي وهو أمر لا يصدق”.

في حين ختم كلامه قائلا: “أحيانا أشاهد فيديو الهدف وأقول “واو”، ماذا فعلت؟ إنه أمر لا يصدق، سيبقى ذلك خالدا”.

كما أكد “رياض” أن هذا الهدف منحه ثقة كبيرة وجعله أفضل بكثير من ذي قبل.