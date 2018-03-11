محرز يعود لمستواه ويرد على منتقديه !

الرياضة
  • -
  • 0
محرز يعود لمستواه ويرد على منتقديه !
بقلم أمير بهلول

عاد رياض محرز ليتألق في صفوف نادي ليستر سيتي بعد تمرده عن الفريق في الفترة الماضية بسبب فشل صفقة إنتقاله إلى مانشستر سيتي.

الجميع أكد أن محرز سيكون من الصعب عليه العودة بذات الجودة للفريق وأنه سينهار معنويا لكن حدث العكس.

بل أصبح محرز يصول ويجول في كل مباريات فريقه ولا يزال الرقم”1″ في الفريق ومن بين الأفضل في تاريخ النادي.

يذكر أن الجزائري ساهم في 18 هدف هذا الموسم (10 أهداف و8 تمريرات حاسمة) أكثر من أي لاعب في الفريق

وكان رياض الموسم الماضي قد ساهم في 9 أهداف فقط (6 أهداف و3 تمريرات حاسمة).

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital