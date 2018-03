محرز يعود لمستواه ويرد على منتقديه !

الجميع أكد أن محرز سيكون من الصعب عليه العودة بذات الجودة للفريق وأنه سينهار معنويا لكن حدث العكس.

بل أصبح محرز يصول ويجول في كل مباريات فريقه ولا يزال الرقم”1″ في الفريق ومن بين الأفضل في تاريخ النادي.

يذكر أن الجزائري ساهم في 18 هدف هذا الموسم (10 أهداف و8 تمريرات حاسمة) أكثر من أي لاعب في الفريق

وكان رياض الموسم الماضي قد ساهم في 9 أهداف فقط (6 أهداف و3 تمريرات حاسمة).

Riyad Mahrez has now been involved in 18 #PL goals this season (10 goals, 8 assists) – twice as many as last season (9 – 6 goals, 3 assists) pic.twitter.com/1dOVr5HJcJ

— Premier League (@premierleague) March 11, 2018