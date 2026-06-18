محرز يعيد شحن معنويات زملائه اللاعبين ويحي آمال أنصار الخضر

حفز قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، زملائه اللاعبين، كما بعث الأمل مجددا لدى أنصار الخضر، بخصوص مشاركتهم حاليا في كأس العالم 2026.

وعقب هزيمتهم بثلاثية ضد منتخب الأرجنتين، في أول خرجة لهم ضمن كأس العالم 2026، نشر محرز، رسالة لزملائه، وأنصار الخضر.

وكتب قائد المنتخب الوطني، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”: “لنبقى جميعا متحدين، سننجح في ذلك إن شاء الله”.

وتأتي هذه الخرجة من رياض محرز، قبل مباراتهم الثانية ضمن كأس العالم 2026، والتي ستجمعهم بمنتخب الأردن يوم الأربعاء المقبل.