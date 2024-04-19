محرز يغازل بيتكوفيتش قبل انطلاق تحديات الخضر

غازل الدولي الجزائري رياض محرز الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش خلال ظهوره في فيديو رسمي لفريقه الأهلي السعودي.

وقال محرز في حواره للقناة الرسمية للفريق، عن اهم لحضاته الكروية، اليوم الجمعة “أهم لحظة في حياتي هي التتويج مع المنتخب الوطني بكأس إفريقيا، الذي اعتبرها الأفضل، لقب الدوري الانجليزي الأول مع السيتي ودوري الأبطال”.

ويبدو أن رياض محرز لا يزال يستجمع ذكرياته الجميلة مع الكتيبة الوطنية، ويريد فعلا أن يعيد البعض من منها، في قادم المواعيد، خاصة وأنه فاتح أبواب العودة إلى الكتيبة الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية.

كما أضاف محرز في حديثه عن فريقه الحالي الأهلي السعودي “جمهور الأهلي رائع و ضخم، أستطيع القول أنهم يستحقون المقارنة بأفضل الجماهير في العالم”.

وأردف “معجب بأنشودة الأهلي و عليا حفظها بشكل جيد، الأنصار يغنون معا و يعطوك حماس جيد”.

كما ختم نجم السيتي سابقا “أحب التهديف أو تمرير الأهداف الحاسمة، لأنها هي من تقلب موازين المباريات”.